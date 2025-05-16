Астрономы открыли остаток сверхновой почти идеальной формы

Международная группа астрономов открыла необычайно симметричный остаток сверхновой. Находка, описанная в статье, вышедшей на сервере препринтов arXiv, может углубить понимание динамики взрывов сверхновых и их взаимодействий с межзвездной средой, сообщает Phys.org.

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Остатки сверхновых — последствия взрывов звезд, как правило, это диффузные, расширяющиеся структуры. Эти туманности содержат выброшенную при взрыве материю, а также межзвездное вещество, захваченное ударной волной.

Ученые из Университета Западного Сиднея идентифицировали еще один такой объект, G305.4–2.2, с помощью австралийского радиоинтерферометра ASKAP. Такая круговая симметрия уникальна для остатков сверхновых. По этой причине объект назвали Телейос (Teleios), что в переводе с греческого означает «совершенный».

Телейос расположен на расстоянии либо 7170, либо 25 100 световых лет, так что его диаметр может быть диаметром 45,6 или 156,5 световых лет соответственно. В юго-восточной части оболочки видны свидетельства взаимодействия с местными структурами межзвездной среды.

Исследование предполагает, что объект появился после сверхновой типа Ia, вероятно ниже плосткости галактики.