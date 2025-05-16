Обнаружены следы мощнейшей солнечной бури в истории Земли

Международная группа ученых во главе с исследователями из финского Университета Оулу обнаружила следы самой мощной солнечной бури, когда-либо достигшей Земли.

© Российская Газета

Как пишет Phys.org, буря произошла примерно в 12 350 году до нашей эры, в то время, когда на Земле царил последний крупный ледниковый период.

Группа доктора Ксении Голубенко и профессора Ильи Усоскина из Университета Оулу использовала в своем исследовании недавно разработанную химико-климатическую модель, предназначенную для реконструкции солнечных бурь в условиях ледникового периода.

"Модель подтвердила, что обнаруженное солнечное событие было примерно на 18 процентов сильнее, чем печально известное событие 775 года нашей эры - до сих пор эта солнечная буря считалась сильнейшей из когда-либо зарегистрированных событий", - пишут ученые.

Следы мощнейшей бури удалось зафиксировать при изучении годичных колец древних деревьев, остатки которых нашли во Французских Альпах. Модель показала, что колоссальный космический шторм обрушился на Землю около 14 300 лет назад.

"По нашим оценкам, по сравнению с крупнейшим событием современной спутниковой эры - бурей 2005 года - древнее событие 12 350 года до нашей эры было более чем в 500 раз интенсивнее", - говорит Голубенко.

Вновь идентифицированное событие возглавило рейтинг мощнейших бурь. За ним следует солнечные бури, которые произошли около 775 и 994 годов нашей эры, 663, 5259 и 7176 годов до нашей эры.