В Рунете произошел масштабный сбой

В России в четверг, 15 мая, снова произошел масштабный сбой. Он накрыл ряд популярных сервисов, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

С перебоями работают банки, стриминги, провайдеры, соцсети, портал «Госуслуги».

В частности, на проблемы с доступом пожаловались свыше 400 пользователей портала «Фотострана», 258 подписчиков «Кинопоиска».

О сбоях в работе МТС сообщил 151 пользователь. На работу YouTube поступило 264 жалобы за сутки, большая часть пришлась на Московский регион и Санкт-Петербург.

Ранее масштабный сбой произошел в России 27 февраля 2024. Проблемы с доступом были зафиксированы в Telegram, «ВКонтакте», в банковских приложений.

Кроме того, 14 января 2025 года были недоступны сервисы Google и «Яндекса», приложения банков, множество других российских и зарубежных порталов.