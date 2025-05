Samsung хочет отказаться от выпуска Plus-версий своих флагманов

Недавно представив Galaxy S25 Edge, Samsung, по слухам, уже планирует изменения в следующей флагманской линейке. Согласно информации из корейских источников, в серии Galaxy S26 компания может отказаться от модели с приставкой Plus в пользу новой версии Edge. Об этом сообщает издание GSMArena.

© SamMobileTV/YouTube

По данным тех же источников, в 2025 году линейка Galaxy S26 будет включать три модели: базовую Galaxy S26, топовую Galaxy S26 Ultra и новую Galaxy S26 Edge. В этом списке отсутствует традиционная версия Galaxy S26 Plus.

Причина потенциального отказа от модели Plus, как утверждается, кроется в ее низких продажах. На протяжении последних нескольких лет именно версия Plus показывала худшие результаты в рамках флагманской серии Galaxy S. Для иллюстрации: из запланированных к продаже в этом году 37,7 млн устройств серии Galaxy S25, на долю S25 Ultra приходится 17,4 млн, на базовый S25 — 13,6 млн, тогда как на S25 Plus — всего 6,7 млн единиц.

Таким образом, если эти планы будут реализованы, Galaxy S26 Edge по сути займет место Galaxy S26 Plus в модельном ряду. Аналогичным образом, по слухам, Apple в этом году хочет заменить iPhone 17 Plus на модель 17 Air.