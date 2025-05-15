Пользователей смартфонов Redmi и Poco предупредили об опасности

Компания Xiaomi опубликовала список устройств, для которых официально завершен жизненный цикл поддержки поддержки. Об этом сообщает портал GizmoChina.

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Отмечается, что вошедшие в список End-of-Life (EOL) смартфоны больше не будут получать обновления Android, патчи безопасности, исправления ошибок и новые функции. Так, с июня 2025 года из программы технической поддержки выводятся следующие модели: Redmi Note 11T Pro, 11T Pro+, K40s, K50i, Poco X4 GT, C40 и F4.

Несмотря на завершение поддержки, устройства сохранят свою функциональность, однако отсутствие обновлений и патчей безопасности повышает риск эксплуатации уязвимостей и потенциального заражения вредоносным ПО. Кроме того, совместимость с новыми версиями приложений может со временем ухудшаться, что скажется на стабильности их работы.

Решение компании соответствует стандартной политике жизненного цикла устройств, в рамках которой поддержка программного обеспечения для массовых моделей ограничивается сроком от двух до трех лет с момента релиза.

Таким образом, чтобы пользоваться привычными приложениями и оставаться защищенным, пользователям следует рассмотреть покупку более актуальных устройств.