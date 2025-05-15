В Telegram прошла массовая чистка от мошенников, заработавших $27 млрд

В Telegram заблокировали тысячи аккаунтов, каналов и групп, связанных с деятельностью крупнейшей криптовалютной отмывочной площадки Haowang Guarantee, также известной как Huione Guarantee. Об этом сообщает Wired.

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Согласно вышедшему ранее расследованию компании Elliptic, специализирующейся на анализе блокчейн-операций, заблокированная структура выступала в роли теневого финансового посредника, предоставляя услуги по отмыванию криптовалютных мошеннических активов на общую сумму более $27 млрд. Основным инструментом для проведения операций выступал механизм гарантов внутри Telegram — модель, при которой транзакции сопровождались условным третьим лицом, выступающим посредником.

Площадка также предлагала широкий спектр сопутствующих услуг: от торговли персональными данными и инструментами для создания дипфейков до логистики и продажи физической продукции, включая GPS-устройства и электрошокеры, которые, по данным Wired, применялись в преступных трудовых лагерях в Мьянме, Камбодже и на Филиппинах.

Помимо учетных записей, были отключены NFT-идентификаторы, каналы и группы, принадлежавшие операторам площадки. Представители Haowang Guarantee признали прекращение деятельности, опубликовав прощальное сообщение.

Массовая блокировка, как полагает Wired, стала прямым ответом Telegram на расследование Elliptic, в котором детально раскрывались масштабы незаконных операций.

По словам сооснователя Elliptic Тома Робинсона, закрытие Haowang Guarantee — это крупнейшая операция подобного рода. Кроме того, в Elliptic раскрыли деятельность другой аналогичной площадки — Xinbi Guarantee, оборот которой оценивается в $8,4 млрд. На ней также предоставлялись услуги, связанные с нелегальной торговлей.