Правда ли, что деревья общаются между собой перед солнечным затмением?

Теория о том, что деревья могут общаться между собой во время солнечного затмения и синхронизировать свое поведение, попала в заголовки многих СМИ благодаря недавней научной работе. Опыт, проведенный итальянскими и австралийскими учеными, интригует — но стоит ли верить в его результаты? Портал livescience.com разобрался в вопросе.

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На высоте 2 000 метров над уровнем моря в Доломитовых Альпах команда ученых закрепила сенсоры на трех здоровых соснах и пяти пнях. Датчики нужны были для того, чтобы засечь электрический ток, возникающий при движении заряженных молекул через клетки живых организмов.

В результате эксперимента исследователи обнаружили, что деревья проявляли синхронизированные изменения в биоэлектрической активности прямо перед солнечным затмением. Отдельно авторы научной работы отмечают, что синхронизация началась за несколько часов до затмения: это намекает не только на пассивную реакцию на сумерки, но и на активный, предварительный ответ. Причем наиболее заметные признаки этого ответа наблюдались в старых деревьях — возможно, у них есть своего рода память, связанная с возрастом и окружением.

Авторы работы заключили, что деревья в лесу могут выражать поведение скоординированной коллективной системы — они способны работать как интегрированная сеть, а не просто группа изолированных индивидов. Но стоит ли доверять этому выводу?

Труд, опубликованный в научном журнале Royal Society Open Science, уже подвергся критике со стороны некоторых специалистов. Кто-то утверждает, что работа не соответствует даже базовым стандартам науки. Выборка авторов насчитывала всего три образца, что очень мало, но при этом образцы проверялись на огромный набор переменных — свыше 10. При таком сочетании параметров невозможно не найти какой-то паттерн, если задаться подобной целью.

Помимо этого, опыт в Доломитовых Альпах не учитывает, что многие животные и растения всегда отличались определенными реакциями на смену времени суток. Тот факт, что деревья среагировали на наступление темноты, не должен быть сюрпризом. К примеру, если отключить свет в теплицы, то каждое посаженное растение замедлит испарение воды и фотосинтез, но это не значит, что они координируют свою реакцию. А эта реакция растений неизбежно вызывает изменения в биоэлектрических сигналах — нет ничего удивительного в том, что их нашли и в деревьях.

Также специалисты отмечают, что у реакции конкретно на затмение маловероятно были какие-либо эволюционные преимущества, учитывая, как они редки и скоротечны. Есть вероятность, что деревья реагировали на затмение с помощью механизмов, выработанных по другой причине.

Наконец, изменение биоэлектрических сигналов перед затмением тоже можно объяснить достаточно просто. Растения обладают сложными сенсорными системами для обнаружения света, и многие из них способны обнаруживать перемены в ультрафиолетовом спектре. Именно он первым и показывается из-за горизонта, поэтому многие растения начинают менять свои механизмы фотосинтеза перед рассветом.

Дополнительный скептицизм вызывает гипотеза, что старые деревья проявили более ярко выраженную реакцию. Во-первых, опять же, выборка составила всего три живых дерева, а во-вторых, ни одно из них не было по-настоящему молодым. Даже самому «молодому» из деревьев было 20 лет. Тем не менее, многие ученые настаивают на том, что исследования в этой сфере стоит продолжать — просто объем доказательств, необходимый для громких заявлений, в реальности гораздо выше.