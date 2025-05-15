Исследование: знаменитый динозавр летал как курица

Отлично сохранившаяся окаменелость археоптерикса - динозавра позднего Юрского периода - пролила свет на то, как первые птицы Земли начали летать 150 миллионов лет назад. Это первый ископаемый археоптерикс, у которого ученые смогли идентифицировать специализированное оперение крыльев, которое делает возможным полет, рассказали исследователи в своей статье для журнала Nature.

Археоптериксы - это группа динозавров, которая считается одним из важнейших звеньев между динозаврами и птицами (археоптерикс имел характеристики как динозавров, так и птиц). Размером археоптерикс был примерно с ворону, и имел крылья, но в то же время его хвост был длинным и с костями, как у динозавров.

У окаменелости археоптерикса обнаружили следы третичных перьев (это маховые перья, расположенные ближе всего к телу) на верхней кости крыла, создающих плавную аэродинамическую линию от крыла к телу. Такие перья не наблюдаются у пернатых нелетающих динозавров, которые существовали вместе с первыми птицами. По мнению ученых, это стало решающим эволюционным изменением, необходимым для взлета.

Анализ ископаемого археоптерикса проводила команда ученых во главе с Джингмаем О’Коннором, заместителем куратора ископаемых рептилий в Филдовском музее естественной истории в Чикаго.

«Археоптерикс - не первый динозавр с перьями и не первый динозавр с крыльями. Но мы считаем, что это самый ранний известный динозавр, который мог использовать свое оперение для полета», - подчеркнул О’Коннор.

Первая окаменелость археоптерикса была найдена 160 лет назад в Германии, и его видимые перья сразу же сделали его кандидатом на звание самой ранней известной птицы. Помимо костлявого хвоста, археоптериксы имеют и некоторые другие черты, характерные для динозавров, включая челюсти с острыми зубами. Образец археоптерикса из Чикаго находился в частной собственности до того, как был приобретен музеем в Чикаго в 2022 году.

Команда музея провела компьютерное сканирование и осветила образец ультрафиолетом, чтобы очертить границы окаменелости, прежде чем осторожно откалывать камень с точностью до миллиметра в течение более чем года.

По итогам анализа ученые пришли к выводу, что археоптерикс летал не как высоко парящий сокол, а, скорее, как курица, способная планировать на короткие расстояния. Небольшие, плотно упакованные чешуйки, сохранившиеся в подушечках лап археоптерикса, подтвердили мнение, что он проводил большую часть времени, гуляя по земле, и, возможно, даже мог лазать по деревьям.