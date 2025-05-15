Уникальные наблюдения: астрономы впервые зафиксировали конвекцию облаков на Титане

Астрономы из обсерватории имени Кека на острове Маунакеа, Гавайи, впервые обнаружили доказательства конвекции облаков в северном полушарии Титана. Об этом сообщает Phys.org со ссылкой на опубликованную стастью в журнале Nature Astronomy.

Спутник Сатурна представляет собой небесное тело, окутанное желтоватой смоговой дымкой. Подобно Земле, его атмосфера в основном состоит из азота. Однако в отличие от Земли, на которой погодные явления обусловлены испарением и конденсацией воды, на холодном Титане они связаны с преобразованиями метана. Он испаряется с поверхности и поднимается в атмосферу, где конденсируется, образуя облака. Иногда он выпадает в виде холодного маслянистого дождя.

Команда наблюдала за Титаном в ноябре 2022 года и июле 2023 года, используя как обсерваторию Кека, так и космический телескоп Джеймса Уэбба. Ученым удалось увидеть не только облака в средних и северных широтах на Титане, но и то, что со временем они поднимаются все выше.

«Благодаря превосходным возможностям получения изображений обсерватории Кека мы смогли в течение нескольких дней наблюдать, как развивались и менялись облака метана вблизи северного полюса Титана, в регионе, где космический аппарат "Кассини" обнаружил крупные моря и озера метана», — заявил научный сотрудник Центра космических полетов имени Годдарда NASA и ведущий автор исследования Конор Никсон.

Отмечается, что происходящий процесс имеет долгосрочные последствия для будущего Титана. Когда метан распадается в верхних слоях атмосферы, его часть превращается в другие молекулы, которые в конечном счете оказываются снова на поверхности. Однако часть водорода улетучивается из атмосферы — по этой причине метан может со временем закончится.

«На Титане метан является расходным материалом. Возможно, он постоянно пополняется и выделяется из коры и недр на протяжении миллиардов лет. Если нет, то в конечном итоге он весь исчезнет, и Титан превратится в практически безвоздушный мир пыли и дюн», — сказал Никсон.

Он добавил, что ученые с нетерпением ждут продолжения наблюдений. Особенно астрономов интересует период после равноденствия в мае 2025 года, когда на поверхности спутника могут произойти кардинальные изменения.