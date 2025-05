Полный геном вымершего северного белого носорога нанесли на карту

Международная команда ученых сделала важный шаг вперед в деле спасения северного белого носорога. Этот вид считается функционально вымершим. К настоящему времени в живых остались только две самки, и восстановление численности естественным путем невозможно.

В ходе нового исследования эксперты нанесли на карту полный геном северного белого носорога. Это важно для проекта по возвращению вида с помощью современных репродуктивных технологий.

Исследование объединило новейшие методы секвенирования ДНК и картирования генома. Ученые использовали клетки, ранее взятые у самца носорога по кличке Ангалифу. Он жил в зоопарке Сан-Диего до своей смерти в 2014 году. Клетки его кожи были изъяты и подверглись криоконсервации.

В 2011 году команда создала первые индуцированные плюрипотентные стволовые клетки северных белых носорогов. Эти клетки, выращенные в лабораторных условиях, способны превращаться в клетки любого другого типа, включая яйцеклетки и сперматозоиды. Таким образом, в перспективе они смогут стать основой для создания эмбрионов.

Создание высококачественного эталонного генома поможет лучше понять, как функционируют стволовые клетки. Такое он позволит проводить контроль качества. Без генома ученые не могли узнать, подвержены ли какие-либо из стволовых клеток опасным мутациям.

В ходе анализа ученые определили, что в одной из самых многообещающих линий стволовых клеток отсутствовал большой фрагмент ДНК — более 30 миллионов пар оснований. Он охватывал более 200 генов, включая те, что отвечают за размножение и подавление опухолей.

Новый геном также показал, насколько отличаются северные и южные носороги. Ранее считалось, что они обладают значительными различиями в ДНК. Но, согласно обновленным данным, их геномы поразительно похожи. Следовательно, самок южных носорогов можно использовать как суррогатных матерей для вынашивания эмбрионов северных белых носорогов, сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences.