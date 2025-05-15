Ученые воссоздали внешность полководца Александра Суворова

Ученые и художники реконструировали внешность великого русского полководца Александра Суворова. Результатами своей работы сотрудники Лаборатории антропологической реконструкции имени Герасимова Института этнологии и антропологии РАН поделились на пресс-конференции, посвященной жизни русских полководцев.

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Реконструкция стала возможной с помощью его посмертной маски, а также черепа сына военачальника, Аркадия Суворова.

Руководитель лаборатории Елизавета Веселовская уточнила, что изначально ученые прибегали к реконструкции внешности именно благодаря маске. Ее отсканировали, после чего с помощью компьютера достраивалось лицо полководца.

Однако восстановить с помощью маски форму головы было невозможно. Для этих целей использовался череп сына полководца, Аркадия.

Александр Суворов родился в 1730 году. За время военной карьеры полководец дал более 60 сражений. Являлся приверженцем собственной тактики командования и воспитания войск, сторонником активных наступательных действий. Регулярно прибегал к неожиданным для противника приемам, что позволяло суворовским войскам одерживать победы даже при значительном численном превосходстве врага.

Александр Суворов имел звания генералиссимуса, князя Италийского, графа Российской и Римской империй, генерал-фельдмаршала Австрии и Сардинии, гранда Сардинского королевства. Он скончался 18 мая 1800 года в возрасте 69 лет.