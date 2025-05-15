В Windows 11 появилась возможность поговорить с ИИ

Корпорация Microsoft начала тестировать функцию голосового ввода при использовании нейросети Copilot в Windows. Об этом сообщается в блоге компании.

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Разворачивать новую возможность начали среди участников программы предварительной оценки Windows. «Пользователи программы Windows Insider теперь могут вызывать Copilot фразой "Привет, Copilot!"», — заявили в корпорации. По словам специалистов Microsoft, в некоторых случаях может быть удобнее вызвать сервис искусственного интеллекта (ИИ) голосом и поговорить с ним, чем набирать запрос вручную.

Для использования функции сначала нужно включить ее в настройках операционной системы (ОС). После произнесения кодовой фразы в нижней части экрана появится иконка с микрофоном, указывающая на то, что Copilot начал слушать пользователя.

В Microsoft подчеркнули, что Copilot записывает речь пользователя в течение 10 секунд после активации. Однако сервис не отправляет запросы на сервер и даже не сохраняет локально. ИИ-помощник может реагировать на команды даже при отсутствии подключения к интернету, однако в этом случае его возможности будут ограничены.

Журналисты издания The Verge заметили, что голосовой ввод был доступен и в прошлом виртуальном помощнике Cortana, который уступил место Copilot в Windows. Также активация голосом работает с Siri, Google, Alexa.

Ранее в корпорация Microsoft рассказали о нескольких версиях меню «Пуск», которые не попали в финальную сборку Windows 11. Также инженеры и дизайнеры компании раскрыли четыре принципа, которым должен соответствовать «Пуск».