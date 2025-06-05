Отмена ракеты SLS: что ждет лунную и марсианскую программы NASA?

Административно-бюджетное управление Белого дома США предложило серьезно урезать бюджет NASA, из-за чего эксперты активно обсуждают потенциальную отмену трех программ — ракеты Space Launch System, аппарата Orion и платформы Lunar Gateway. Портал arstechnica.com разобрался, что ждет аэрокосмическую индустрию США в ближайшем будущем.

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Что произойдет с бюджетом NASA

Первый вопрос — примет ли Конгресс США изменения, предложенные Белым домом. И республиканцы, и демократы поддерживали проекты по строительству Space Launch System, Orion и Lunar Gateway много лет, но, судя по всему, их действительно могут отменить. Хотя частный астронавт Джаред Айзекман, который может стать следующим руководителем NASA, подтвердил намерение использовать SLS и Orion для миссий «Артемида II» и «Артемида III», он ничего не сказал об «Артемиде IV» и далее.

Другими словами, ракету и космический аппарат вероятно планируют списать в утиль после «Артемиды III». Момент вполне подходящий, т.к. он позволит NASA сэкономить миллиарды долларов на модернизации ракеты. Однако процесс утверждения бюджета наверняка будет тяжелым, т.к. предложение может застрять в Конгрессе. Для того, чтобы его приняли, необходимо согласие 60 сенаторов, так что кому-то придется идти на компромиссы.

Если же бюджет не будет утвержден до 1 октября (начала следующего фискального года), то Белый дом может удержать финансирование NASA и применить свои бюджетные приоритеты. А эта процедура, в свою очередь, гарантированно застрянет в судах, и никто не может предсказать, какой вердикт вынесет Верховный суд.

До сегодняшнего дня бюджетированием NASA не руководили аэрокосмические чиновники — обычно этим делом занималось Административно-бюджетное управление Белого дома. Из-за этого научные инициативы, казавшиеся руководству бесполезными, зачастую теряли финансирование.

Но ситуация вскоре может поменяться. Если в течение следующих недель номинант президента Трампа на пост главы NASA, Джаред Айзекман, получит необходимые голоса сенаторов, то он сможет играть важную роль в принятии решений. Правда, для того, чтобы провести широкие реформы по части космической индустрии, ему предстоит заручиться поддержкой союзников в Белом доме. Ходят слухи, что для этого создадут новый орган — Национальный космический совет под руководством вице-президента Джея Ди Вэнса.

Что грозит миссии «Артемида»

Если ракету SLS и аппарат Orion действительно отменят, то, вероятнее всего, NASA обратится к старому трюку — COTS, или Commercial Orbital Transportation System. В рамках этой программы NASA спонсирует и поддерживает частные компании для разработки космических аппаратов, ракет и прочих сервисов, после чего покупает их по «рыночной» цене.

Идея создания техники для лунной программы с помощью частных организаций далеко не новая. NASA изучала эту перспективу еще 10 лет назад, и тогда пришла к выводу, что запуск лунной программы через COTS может быть коммерчески выгодным мероприятием. Оно способно помочь наладить процветающую лунную экономику, которая, в свою очередь, позволит выработать оптимальный подход к полетам на Марс.

По мнению профессиональных источников, NASA собирается найти исполнителя на полноценное решение для лунных миссий. То есть, кого-то, кто организует интегрированный план по запуску астронавтов с Земли, их приземлению на Луну и возвращению назад. Одним из потенциальных игроков на этом аукционе почти наверняка будет SpaceX. Blue Origin — еще один очевидный кандидат; она может заключить партнерское соглашение с Lockheed Martin, чтобы пустить Orion в коммерческое производство.

Что насчет Марса

Несмотря на то, что бюджет лунной программы срезали, марсианская, напротив, получила дополнительные инвестиции в размере $1 млрд. Подобное финансирование может стать отправной точкой для солидной COTS-миссии на Марс — например, начать могут с грузовых полетов.

Критики могут сказать, что это лишь своего рода подарок Илону Маску, и такую точку зрения можно понять. Но нельзя забывать, что COTS будет открыта для любой заинтересованной компании, и на рынке уже есть несколько. К примеру, Rocket Lab уже выражала интерес в отправке грузовых миссий на Марс, как и Impulse Space.

При этом бюджетное предложение «зарубило» ключевой элемент планов NASA по исследованию Марса — роботизированную миссию Mars Sample Return, которая должна была привезти на Землю образцы марсианского грунта и скал в 2030-х. Правда, программу заморозила еще администрация Байдена, сославшись на срывы сроков и превышение бюджета.