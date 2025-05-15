Мощная вспышка на Солнце отключила радиосвязь на пяти континентах

В среду, 14 мая, на Солнце произошли две мощные вспышки в районе пятна AR4087, одна из которых была самой сильной за 2025 год. Как сообщает NBC News, эта вспышка спровоцировала отключение коротковолновой радиосвязи на пяти континентах и в пяти разных регионах Земли.

По данным астронома Тони Филлипса, который наблюдает за ежедневной активностью Солнца, в некоторых частях Северной Америки, Южной Америки, Юго-Восточной Азии, Африки и Ближнего Востока были зарегистрированы отключения коротковолновой радиосвязи.

В Центре прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США заявили, что столь мощные вспышки случаются нечасто. Вспышки на Солнце на этой неделе могут быть признаком, что звезда наращивает свою активность и таких событий станет больше.

Солнечные вспышки разделяются по силе на пять классов. Самые маленькие и слабые вспышки относятся к классу А, за ними следуют классы В, С, М и самый мощный - класс Х. Каждая буква отражает десятикратное увеличение энергии, выделяемой Солнцем, по сравнению с предыдущим классом. Помимо букв, ученые также используют шкалу от одного до девяти для описания интенсивности солнечной бури.

Во время солнечной бури 14 мая Центр прогнозирования космической погоды зафиксировал вспышки с показателями M5.3 и X2.7 с разницей в несколько часов. Днем ранее, по данным NASA, произошла отдельная вспышка X1.2.

Сильные солнечные бури могут быть опасны для космонавтов и могут вызывать проблемы для систем GPS и спутников. Когда эти бури направлены на Землю, они также могут нарушить радиосвязь или вывести из строя электросети, поскольку планета «бомбардируется» потоками заряженных частиц.

Сотрудник Центра прогнозирования космической погоды Шон Даль сообщил, что вспышка X2.7 произошла, когда солнце находилось над Ближним Востоком, что привело к сбоям в работе высокочастотных радиосигналов в регионе примерно на десять минут во время пика бури.

По словам Даля, хотя вспышка в среду была самой сильной в этом году, она не стала крупнейшей в текущем цикле активности Солнца. Рекорд принадлежит гигантской вспышке с показателем X9.0, которая произошла 3 октября 2024 года.

Как сообщает Space.com, возможно, 14 мая на Солнце произошел корональный выброс массы - массивных шлейфов солнечной плазмы и магнитного поля.