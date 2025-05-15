OpenAI интегрировала новейшую модель GPT-4.1 в ChatGPT

OpenAI объявила о запуске моделей GPT-4.1 и GPT-4.1 mini в популярном чат-боте ChatGPT. Они ориентированы на улучшение возможностей программирования и станут доступны подписчикам тарифов Plus, Pro и Team, а также всем пользователям в версии mini. Об этом сообщает TechCrunch.

GPT-4.1 — это усовершенствованная версия языковой модели, которая лучше справляется с задачами написания и отладки кода, а также точнее следует инструкциям по сравнению с предыдущей моделью GPT-4o. Она быстрее, чем специализированные «рассуждающие» модели OpenAI. Модель GPT-4.1 mini, заменившая GPT-4.0 mini, доступна бесплатно и платным пользователям.

Модель была впервые представлена в апреле через API для разработчиков, но теперь интегрирована в ChatGPT.