Полярное сияние на Марсе впервые сфотографировали с поверхности планеты

Уходящий пик солнечной активности подарил человечеству немало великолепнейших полярных сияний на Земле и даже на Марсе. Одно из них, озарившее Красную планету 15 марта 2024 года, вошло в историю как первое, запечатленное с ее поверхности в видимом диапазоне.

© NASA

За прошедшее время фото и данные спектрометра Perseverance наконец обработали и проанализировали. Результаты вышли статьей в журнале Science Advances.

«Это захватывающее открытие открывает новые возможности для исследования полярных сияний и подтверждает, что будущие астронавты на поверхности Марса смогут их видеть», — заявила ее ведущий автор Элиз Кнутсен из Университета Осло.

На Земле полярные сияния возникают от взаимодействия частиц солнечного ветра с магнитным полем планеты. В полном соответствии с названием они ограничены обычно полярными областями. В них преобладает зеленый цвет — линия кислорода с длиной волны 557,7 нанометров.

На Марсе тоже бывают полярные сияния, но из-за отсутствия глобального магнитного поля они иного рода, нежели у нас, и распространяются по всем широтам. Один из видов марсианских аврор — вызванные солнечными энергичными частицами (SEP), которые миссия MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN) обнаружила в 2014 году.

Хотя MAVEN наблюдал SEP-сияния в ультрафиолетовом свете с орбиты, это явление никогда не фиксировали в видимом свете с поверхности. Поскольку SEP-сияния обычно возникают во время солнечных бурь, ученые решили воспользоваться выходом нашего светила на максимум активности.

С помощью моделирования они определили оптимальный угол для спектрометра SuperCam и камеры Mastcam-Z марсохода Perseverance, чтобы успешно наблюдать SEP-сияние в видимом свете. Оставалось только дождаться подходящего момента и правильно предсказать выброс корональной массы (КВМ).

«Сложность заключалась в выборе подходящего КВМ — такого, который ускорит и направит множество заряженных частиц в атмосферу Марса», — пояснила Кнутсен.

Помощь оказали специалисты отдела анализа космической погоды Moon to Mars Центра космических полетов НАСА имени Годдарда, которые моделируют поведение КВМ после каждой вспышки для прогнозирования их влияния на космические аппараты. Они предупредили физика Кристину Ли из Калифорнийского университета в Беркли о предстоящем выбросе — а она, в свою очередь, отправила команду действующим марсианским миссиям.

«Когда мы увидели силу этого выброса, мы предположили, что он может вызвать достаточно яркое сияние для обнаружения нашими инструментами», — вспоминает Кнутсен.

Через несколько дней КВМ достиг Марса, предоставив марсоходу возможность запечатлеть световое шоу. Сияние оказалось почти равномерным по всему небу с излучением на длине волны ровно 557,7 нм. Чтобы уточнить наличие SEP во время наблюдения сияния, команда обратилась к данным инструмента SEP на MAVEN, которые также были подтверждены сведениями Mars Express Европейского космического агентства. Данные обеих миссий доказали, что команде марсохода удалось успешно зафиксировать явление в очень узком временном окне.

«Это был потрясающий пример координации между командами. Мы все оперативно работали вместе, чтобы обеспечить это наблюдение, и в восторге от того, что наконец-то увидели то, что однажды смогут наблюдать астронавты», — поделилась Шеннон Карри из Лаборатории атмосферной и космической физики в Колорадском университете в Боулдере.