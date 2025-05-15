SJ-100 пройдет испытания в условиях критических температур

Российский ближнемагистральный реактивный самолет нового поколения SJ-100 в ближайшем будущем совершит испытательные полеты в условиях критически низких температур и жары, сообщается в Telegram-канале госкорпорации "Ростех".

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"Впереди у "Суперджета" полеты в Якутии при критически низких температурах, а также испытания жарой на Аравийском полуострове. Все это необходимо для того, чтобы подтвердить безопасность самолета даже при работе в экстремальных условиях", - говорится в сообщении.

Также в "Ростехе" рассказали об одном из недавних испытательных полетов SJ-100 с российскими двигателями ПД-8, в ходе которого двигатели выключали и запускали снова. В полете машина достигала максимальных углов атаки 25 градусов и с максимальных скоростей снижалась до минимальной - 99 узлов (примерно 183 км/ч).