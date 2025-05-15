NASA неожиданно оживило двигатели Voyager 1, не работавшие 20 лет

Мария Иванова

Инженерам Лаборатории реактивного движения NASA удалось восстановить работу нескольких двигателей на борту космического зонда Voyager 1, которые были неисправны с 2004 года. Об этом сообщается на сайте NASA.

NASA неожиданно оживило двигатели Voyager 1, не работавшие 20 лет
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Инженеры решили починить двигатели, чтобы использовать их в качестве резерва для активных двигателей. В их топливных трубках накопились отложения, из-за чего активные двигатели могут выйти из строя уже осенью 2025 года.

Сотрудники миссии стремились обеспечить готовность давно бездействующих двигателей к 4 мая - когда наземная антенна, посылающая команды Voyager 1 и Voyager 2, была отключена на несколько месяцев для проведения модернизации.

Оба зонда Voyager используют наборы основных двигателей, чтобы плавно поворачивать вверх и вниз, а также вправо и влево. Это позволяет удерживать антенны направленными на Землю, чтобы зонды могли отправлять данные и получать команды.

Также зонды оснащены дополнительными двигателями, которые управляют вращательным движением космического аппарата (благодаря им антенна вращается, как виниловая пластинка, чтобы удерживать Voyager направленным на путеводную звезду).

Чтобы справиться с засорением труб в двигателях, инженеры переключаются между наборами основных и резервных двигателей обоих Voyager. Но на Voyager 1 основные двигатели перестали работать в 2004 году после потери питания в двух небольших внутренних нагревателях. Тогда инженеры пришли к выводу, что сломанные нагреватели, вероятно, не подлежат ремонту, и решили положиться исключительно на резервные двигатели Voyager 1.

Как отметил менеджер миссии Voyager Карим Бадаруддин, тогда исследователи не пытались найти варианты починки, так как резерв двигателей был хорошим и они не думали, что зонды проработают еще 20 лет.

Из-за засорения резервных двигателей инженеры NASA решили попытаться починить сломанные агрегаты. Они допустили, что из-за сбоя в цепях питания нагревателей произошло случайное переключение и двигатели перестали работать. Инженеры решили дистанционно вернуть переключатель в исходное положение и их догадка оказалась верной: нагреватели и двигатели заработали снова.

В конце 2023 года Voyager 1 прекратил передавать на Землю актуальные данные. К этому моменту американский космический зонд, запущенный в 1977 году, покинул гелиосферу и изучал межзвездное пространство на расстоянии в 24 миллиарда километров от Земли.

Зонд был все еще способен принимать и выполнять команды, посланные с Земли, но в его блоке формирования телеметрии произошел сбой. Ученые выяснили, что проблема возникла в одном из трех бортовых компьютеров Voyager 1 - FDS. В середине марта 2024 года в NASA сообщили, что Voyager 1 продемонстрировал «многообещающие признаки улучшения».

После нескольких недель изучения нового кода инженеры определили участки поврежденной памяти. К июню 2024-го зонд удалось удаленно починить с помощью изменения кода FDS.

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