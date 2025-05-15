Инженеры NASA починили не работавшие с 2004 года двигатели Voyager 1

Инженерам Лаборатории реактивного движения NASA удалось восстановить работу нескольких двигателей на борту космического зонда Voyager 1, которые были неисправны с 2004 года. Об этом сообщается на сайте NASA.

Инженеры решили починить двигатели, чтобы использовать их в качестве резерва для активных двигателей. В их топливных трубках накопились отложения, из-за чего активные двигатели могут выйти из строя уже осенью 2025 года.

Сотрудники миссии стремились обеспечить готовность давно бездействующих двигателей к 4 мая - когда наземная антенна, посылающая команды Voyager 1 и Voyager 2, была отключена на несколько месяцев для проведения модернизации.

Оба зонда Voyager используют наборы основных двигателей, чтобы плавно поворачивать вверх и вниз, а также вправо и влево. Это позволяет удерживать антенны направленными на Землю, чтобы зонды могли отправлять данные и получать команды.

Также зонды оснащены дополнительными двигателями, которые управляют вращательным движением космического аппарата (благодаря им антенна вращается, как виниловая пластинка, чтобы удерживать Voyager направленным на путеводную звезду).

Чтобы справиться с засорением труб в двигателях, инженеры переключаются между наборами основных и резервных двигателей обоих Voyager. Но на Voyager 1 основные двигатели перестали работать в 2004 году после потери питания в двух небольших внутренних нагревателях. Тогда инженеры пришли к выводу, что сломанные нагреватели, вероятно, не подлежат ремонту, и решили положиться исключительно на резервные двигатели Voyager 1.

Как отметил менеджер миссии Voyager Карим Бадаруддин, тогда исследователи не пытались найти варианты починки, так как резерв двигателей был хорошим и они не думали, что зонды проработают еще 20 лет.

Из-за засорения резервных двигателей инженеры NASA решили попытаться починить сломанные агрегаты. Они допустили, что из-за сбоя в цепях питания нагревателей произошло случайное переключение и двигатели перестали работать. Инженеры решили дистанционно вернуть переключатель в исходное положение и их догадка оказалась верной: нагреватели и двигатели заработали снова.

В конце 2023 года Voyager 1 прекратил передавать на Землю актуальные данные. К этому моменту американский космический зонд, запущенный в 1977 году, покинул гелиосферу и изучал межзвездное пространство на расстоянии в 24 миллиарда километров от Земли.

Зонд был все еще способен принимать и выполнять команды, посланные с Земли, но в его блоке формирования телеметрии произошел сбой. Ученые выяснили, что проблема возникла в одном из трех бортовых компьютеров Voyager 1 - FDS. В середине марта 2024 года в NASA сообщили, что Voyager 1 продемонстрировал «многообещающие признаки улучшения».

После нескольких недель изучения нового кода инженеры определили участки поврежденной памяти. К июню 2024-го зонд удалось удаленно починить с помощью изменения кода FDS.