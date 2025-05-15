В России подешевел iPhone 15 Pro

Все еще актуальный iPhone 15 Pro упал в цене в России ниже 80 тыс. руб. Об этом сообщает портал Hi-Tech Mail.

iPhone 15 Pro — это компактный флагманский смартфон Apple, вышедший осенью 2023 года. На старте в России базовую версию на 128 ГБ продавали за 149 тыс. руб. За полтора года смартфон дешевел до 100 и 90 тыс. руб., а в мае 2025 года эту модель можно найти в среднем за 79 тыс. руб.

На рынке также встречаются версии стоимостью от 75 тыс. руб., однако в таком случае предлагаются американские модели, в которых не предусмотрена поддержка физических SIM-карт формата nano. Вместо них такие смартфоны поддерживают исключительно eSIM.

На момент выхода iPhone 15 Pro предлагал множество нововведений: титановый корпус, кнопку действия вместо переключателя беззвучного режима, мощный чип Apple A17 Pro с поддержкой портированных с ПК и консолей игр, а также ИИ-функций Apple Intelligence и USB-С 3.0.

При этом актуальный и более мощный iPhone 16 Pro предлагается практически за те же деньги — в России его продают за 80 тыс. руб., а иногда и дешевле.