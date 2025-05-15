YouTube представил новый рекламный формат Shoppable Ads на платформе, доступной через телевизор (CTV). Это интерактивный формат, состоящий из имиджевого видео и товарной ленты, предоставляющий возможность быстрого шопинга прямо во время просмотра.

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Новый позволяет возможность рекламодателям размещать товары сбоку от видео во время рекламных роликов на телевизоре. В результате создается витрина брендов, где зрители могут пролистывать товары с помощью пульта. Для покупки достаточно отсканировать QR-код или нажать кнопку пульта для получения прямой ссылки.

По данным исследования Kantar, американцы считают YouTube лучшей платформой для поиска информации о брендах. В четвертом квартале прошлого года рекламные кампании в сервисе в формате CTV принесли более 50 миллионов среднесуточных конверсий.

Аналогичный формат на Prime Video уже запустил Amazon.