Telegram запустил конкурс на 4 млн рублей

Разработчики Telegram объявили конкурс с призовым фондом в $50 тыс. (около 4 млн руб.), в котором нужно рассказать, почему Telegram лучше WhatsApp. Условия конкурса прописаны в официальном канале Telegram Designers.

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Отмечается, это первый конкурс Telegram для создателей контента — ранее конкурсы проводились для дизайнеров и разработчиков, которые придумывали новые функции.

«Создайте видеоролик, который ярко демонстрирует инновационное лидерство Telegram над WhatsApp, покажите, как Telegram представил уникальные функции задолго до того, как WhatsApp их скопировал», — говорится в описании к конкурсу.

Требования к розыгрышу обязывают пользователей снять видео на английском языке длительностью до 180 секунд. Кроме того, участникам разрешили вдохновляться приложенными к публикации примерами и прибегать к помощи искусственного интеллекта.

В критериях указано, что видео должно «идеально подходить» для TikTok, Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Reels, YouTube Shorts и других платформ с короткими вертикальными роликами.