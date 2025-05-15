Microsoft избежит штрафа ЕС за связку Office и Teams

Microsoft, скорее всего, удастся избежать крупного антимонопольного штрафа от Европейского союза благодаря новым предложениям по продажам своих продуктов Office и Teams. Об этом сообщили три источника, знакомые с ситуацией.

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Проблемы начались в 2020 году, когда компания Slack, принадлежащая Salesforce, пожаловалась Еврокомиссии. Она заявила, что Microsoft получила несправедливое преимущество, объединив корпоративный мессенджер Teams с пакетом Office. В 2023 году аналогичную жалобу подала немецкая компания alfaview.

После этого Microsoft изменила структуру продаж: Teams и Office стали продаваться отдельно. Цена Office без Teams была снижена на 2 евро, а сам Teams стал доступен за 5 евро в месяц. В феврале 2024 года компания предложила еще более выгодные условия, так как конкуренты сочли первую попытку недостаточной.

По информации источников, новые предложения Microsoft также включают улучшенные условия взаимодействия с другими сервисами, чтобы конкурентам было проще интегрироваться и работать на равных условиях.