SpaceX перенесла полет частной миссии Axiom

Планируемый запуск миссии Ax-4 на МКС с экипажем из четырех астронавтов был отложен на десять дней по неизвестной причине.

Запуск четвертой частной космической миссии на Международную космическую станцию (МКС) был перенесен с 29 мая на 8 июня, передает Интерфакс.

Компания SpaceX сообщила, что миссия Axiom 4 (Ax-4) стартует со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди во Флориде 8 июня в 9.11 по времени Восточного побережья США (16.11 по Москве).

В составе экипажа – командир Пегги Уитсон, астронавт Axiom и бывший астронавт NASA, пилот Шубаншу Шукла из Индии, а также специалисты Тибор Капу из Венгрии и Славош Узнански из Польши. В официальном сообщении не указаны причины переноса запуска, однако ранее индийские СМИ сообщали о выявлении небольшой неисправности.

Корабль Crew Dragon с помощью ракеты Falcon 9 доставит экипаж на МКС, где они проведут около двух недель и выполнят порядка шестидесяти научных экспериментов совместно с находящимися на станции космонавтами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, компания SpaceX выполнила запуск космического корабля Crew Dragon к Международной космической станции в рамках коммерческой миссии Axiom Space. NASA отложило возвращение Crew Dragon с коммерческими туристами из-за плохих погодных условий. Число одновременно находящихся в космосе людей достигло рекорда.