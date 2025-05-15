Трамп призвал главу Apple не расширять производство в Индии

Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел беседу с генеральным директором Apple Тимом Куком, пытаясь отговорить его от расширения производства в Индии.

Трамп рассказал, что сказал Куку, что не хочет, чтобы тот "строил в Индии", добавив, что "Индия может позаботиться о себе сама, у них всё очень хорошо".

По словам Трампа, вместо этого Apple будет увеличивать производство в Соединенных Штатах.

Акции производителя iPhone незначительно снизились в предрыночных торгах в США в четверг.

Эти комментарии на бизнес-мероприятии в Катаре прозвучали после того, как Трамп заявил, что Индия согласилась фактически отменить все пошлины на американские товары в рамках потенциального торгового соглашения.

Ранее Трамп предположил, что соглашение о прекращении огня между Индией и Пакистаном после недавнего обострения насилия между двумя странами было обусловлено торговым перемирием — утверждение, которое индийские официальные лица опровергли.

Нью-Дели также заявил о готовности ввести ответные пошлины на товары из США в ответ на американские пошлины на сталь и алюминий.

Тем не менее, торговые переговоры между США и Индией продолжаются, сообщает Bloomberg News. Ожидается, что министр торговли Индии проведет переговоры с американскими официальными лицами в ближайшие дни, при этом обе стороны намерены завершить первую фазу торгового соглашения к осени этого года.