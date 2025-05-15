Google подготовила Android 16 к релизу стабильной версии

Google продолжает готовить Android 16 к релизу стабильной версии, которая ожидается в июне. Компания выпустила Android 16 Beta 4.1 — это обновление не добавляет новых функций, а исправляет ошибки, найденные в предыдущей версии.

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Среди устранённых проблем:

Слабая вибрация (тактильная отдача),

Сбои при съёмке 4K-видео с зумом 4x,

Исчезновение карты погоды,

Случайное срабатывание ярлыков на экране блокировки,

«Застрявший» индикатор микрофона,

Отсутствие звука в некоторых приложениях,

Повышенный расход батареи,

Появление чёрной полоски снизу при переключении экранов,

Сбой приложения Google при загрузке сайтов.

Beta 4.1 доступна для устройств Pixel, участвующих в тестировании. Обновление придёт автоматически. Судя по темпам выхода исправлений, Google уже близка к завершению работы над Android 16.

Полноценный релиз операционной системы ожидается совсем скоро.