Google подготовила Android 16 к релизу стабильной версии с последней Beta 4.1
Google продолжает готовить Android 16 к релизу стабильной версии, которая ожидается в июне. Компания выпустила Android 16 Beta 4.1 — это обновление не добавляет новых функций, а исправляет ошибки, найденные в предыдущей версии.
Среди устранённых проблем:
- Слабая вибрация (тактильная отдача),
- Сбои при съёмке 4K-видео с зумом 4x,
- Исчезновение карты погоды,
- Случайное срабатывание ярлыков на экране блокировки,
- «Застрявший» индикатор микрофона,
- Отсутствие звука в некоторых приложениях,
- Повышенный расход батареи,
- Появление чёрной полоски снизу при переключении экранов,
- Сбой приложения Google при загрузке сайтов.
Beta 4.1 доступна для устройств Pixel, участвующих в тестировании. Обновление придёт автоматически. Судя по темпам выхода исправлений, Google уже близка к завершению работы над Android 16.
Полноценный релиз операционной системы ожидается совсем скоро.