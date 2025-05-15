Google подготовила Android 16 к релизу стабильной версии с последней Beta 4.1

Ferra.ru

Google продолжает готовить Android 16 к релизу стабильной версии, которая ожидается в июне. Компания выпустила Android 16 Beta 4.1 — это обновление не добавляет новых функций, а исправляет ошибки, найденные в предыдущей версии.

Google подготовила Android 16 к релизу стабильной версии
© Google

Среди устранённых проблем:

  • Слабая вибрация (тактильная отдача),
  • Сбои при съёмке 4K-видео с зумом 4x,
  • Исчезновение карты погоды,
  • Случайное срабатывание ярлыков на экране блокировки,
  • «Застрявший» индикатор микрофона,
  • Отсутствие звука в некоторых приложениях,
  • Повышенный расход батареи,
  • Появление чёрной полоски снизу при переключении экранов,
  • Сбой приложения Google при загрузке сайтов.

Beta 4.1 доступна для устройств Pixel, участвующих в тестировании. Обновление придёт автоматически. Судя по темпам выхода исправлений, Google уже близка к завершению работы над Android 16.

Полноценный релиз операционной системы ожидается совсем скоро.

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