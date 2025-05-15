Робот установил новый мировой рекорд по сборке кубика Рубика

Робот, созданный студентами Университета Пердью в США, установил новый мировой рекорд по сборке кубика Рубика. Он справился с этой задачей за 0,103 секунды. Предыдущий рекорд, установленный в 2024 году, составлял 0,305 секунды.

Робот решил задачу быстрее, чем человек успел бы моргнуть. Ученые отметили, что моргание длится 200 – 300 миллисекунд, а сборка кубика Рубика заняла 103 миллисекунды.

Роботу присвоили название Purdubik's Cube. Он способен распознавать цвета и может создавать собственные алгоритмы для молниеносного выполнения задачи. Его создание приблизило ученых к пониманию сверхбыстрых скоординированных систем управления, подобных тем, что существуют в природе. Команда получила сертификат Книги рекордов Гиннесса, подтверждающий их достижение.

Эксперименты по скоростной сборке кубика Рубика роботами длятся не первый год. В 2009 году модель, созданная ирландскими специалистами, справилась с головоломкой за 1 минуту 4 секунды. В 2016 году другому роботу потребовалось для сборки меньше секунды – 0,9 с, сообщает сайт Книги рекордов Гиннесса.

Ранее в Японии создали самый маленький в мире кубик Рубика. Длина стороны составляет 5 мм, вес 0,3 грамма. Собирать кубик можно только с помощью пинцета. Выпуск миниатюрной головоломки приурочили к 50-летию создания оригинального кубика. Его автором стал венгерский изобретатель Эрне Рубик.