​​Google Maps получили обновление

Пользователи Google Maps на Android начали замечать новое меню для переключения аккаунтов. Обновлённый интерфейс стал похож на веб-версию и теперь включает фотографию профиля, приветствие, кнопку «Управление аккаунтом Google» и скрывающееся меню для смены аккаунта.

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О появлении новой функции сообщил в Telegram, и вскоре другие начали делиться похожими скриншотами. Слухи об этом изменении появились ещё в августе 2024 года, когда в приложениях Google вроде Keep, Maps и Calendar начали тестировать новый дизайн.

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На данный момент обновление доступно не всем — многие пока видят старую версию меню, где кнопки и аккаунты размещены по-другому. Когда новое меню станет доступно для всех пользователей, пока неизвестно.