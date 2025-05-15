Раскрыта опасность использования смартфона сразу после пробуждения

Врач Амара Аладель предупредила, что не стоит хвататься за смартфон сразу после пробуждения. Опасность этой привычки она раскрыла в беседе с изданием El Español.

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Как отметила Аладель, не стоит использовать смартфон как минимум первые 30 минут после пробуждения.

«Вы бомбардируете свой головной мозг синим светом и искусственным дофамином, прежде чем дать телу то, что ему действительно нужно», ─ уточнила врач.

Аладель предупредила, что использование гаджетов сразу после пробуждения приводит к дневной тревоге, высокому уровню гормона стресса кортизола, а также беспричинной усталости. Эксперт посоветовала начинать утро с воздействия на организм солнечных лучей на протяжении 30 секунд. Кроме того, стоит сделать глубокий вдох и немного подвигаться, заключила она.

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