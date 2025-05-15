Российские ученые улучшили работу солнечных панелей при слабом свете

В отделе научных коммуникаций Уральского федерального университета (УрФУ) сообщили, что ученые вуза усовершенствовали тонкопленочные материалы на основе сульфида свинца, которые позволяют солнечным панелям и фототехнике эффективно работать даже при слабом освещении. Разработка может применяться в альтернативной энергетике, медицинской диагностике и системах экологического контроля.

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Как пояснила профессор Лариса Маскаева, ключевым достижением стало введение в состав пленок комбинации перманганата калия и йодида аммония. Это усилило чувствительность материала к видимому и инфракрасному излучению, улучшив фотоэлектрические характеристики в несколько раз. Технология синтеза, разработанная в УрФУ, основана на химическом осаждении из водных растворов.

Сульфид свинца — полупроводник, способный преобразовывать свет в электричество. Его используют в солнечных панелях, фотодетекторах и даже системах теплового наведения. Модификация материала позволяет повысить производительность устройств в условиях недостаточной освещенности, например, в пасмурную погоду или в помещениях.

Ученые отмечают, что улучшенные пленки также могут применяться в приборах ночного видения и мониторинга земной поверхности.