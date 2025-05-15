Раскрыт секрет долговечности древнеримского бетона

Древнеримские мастера прославились инженерными достижениями, включая возведение акведуков и создание невероятно прочных бетонных конструкций. Монументы вроде Пантеона с его двухтысячелетним куполом до сих поражают сохранностью.

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Долгие годы учёные бились над разгадкой секрета долговечности римского бетона. Основной гипотезой считалось использование пуццолана — вулканического пепла — в сочетании с гашёной известью. Однако революционное исследование международной группы под эгидой Массачусетского технологического института (MIT) раскрыло более сложную технологию античных строителей.

Ранее белые включения в структуре материала воспринимались как следствие небрежного смешивания компонентов. Профессор MIT Адмир Масик оспорил эту версию. «Если римляне так тщательно подходили к созданию строительного материала, почему они допустили бы плохое смешивание? Здесь явно что-то еще», — отметил он.

Анализ образцов из древнеримского города Привернум показал: известь применялась не только в гашёном, но и в негашёном виде (оксид кальция). Вероятно, её соединяли с пуццоланом и водой при повышенных температурах — метод, названный «горячим смешением». Результаты работы опубликованы в Science Advances.

Этот подход не только ускорял отвердение, но и наделял бетон способностью к авторемонту. При образовании трещин вода взаимодействует с известью, генерируя карбонат кальция, который заполняет дефекты. Лабораторные тесты подтвердили: бетон по римскому рецепту полностью восстанавливался за 14 дней, тогда как современный аналог сохранял повреждения.

Учёные полагают, что внедрение древней технологии позволит создать экологичные и сверхпрочные строительные материалы.