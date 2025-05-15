В Ипатьевском монастыре нашли артефакты 4 тысячелетия до нашей эры

Археологи нашли в Ипатьевском монастыре в Костромской области артефакты 4 тысячелетия до нашей эры - эти предметы находились там практически за пять тысяч лет до начала российской государственности в 862 году нашей эры. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Сергей Ситников.

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"Таких основательных археологических работ на территории Ипатьевского монастыря не проводилось ни разу. На площадке уже сделаны находки, относящиеся к IV тысячелетию до нашей эры", - рассказал Ситников.

Он подчеркнул, что в раскопках принимают участие также студенты исторического факультета Костромского университета. Собранные материалы будут включены в обновленное описание истории монастыря. Председатель областного отделения Российского географического общества (РГО) Дмитрий Шнур также заявил, что археологи стремятся к тому, чтобы о новых фактах истории Ипатьевского монастыря узнали как можно больше людей. До этого в Ираке нашли очень редкий ассирийский рельеф с изображением царя и богов.