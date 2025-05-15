Раскрыт секрет полета опавших листьев

Ученые из Технического университета Дании обнаружили, что форма листа напрямую влияет на расстояние, которое он пролетает при падении с дерева. Открытие проливает свет на важный эволюционный механизм, помогающий деревьям сохранять питательные вещества. Исследование опубликовано в научном издании Journal of the Royal Society Interface (JRSI).

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Команда провела серию экспериментов с искусственными листьями в резервуаре с водой. Специалисты разработали специальное устройство, позволяющее одновременно сбрасывать 100 бумажных листьев разной формы.

Оказалось, что симметричные листья падают быстрее и ближе к стволу, тогда как асимметричные листья начинают вращаться, замедляя падение и улетая дальше. Листья с меньшим количеством долей также опускаются быстрее.

Поскольку около 40% углерода, поглощенного деревом, возвращается в почву через разлагающиеся листья, для растения критически важно, чтобы опавшая листва оставалась в приствольной зоне.

Исследование предполагает, что за миллионы лет эволюции деревья «оптимизировали» форму листьев для максимального сохранения питательных веществ.

Открытие не только расширяет понимание экологии леса, но и может найти применение в разработке биоразлагаемых дронов или систем доставки микрообъектов.