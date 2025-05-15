На Венере обнаружили новые признаки тектонической активности

Планетологи из США обнаружили в данных, собранных на орбите Венеры зондом "Магеллан" в начале 1990 годов, свидетельства того, что на второй планете Солнечной системы существует тектоническая активность в окрестностях нескольких десятков так называемых "венцов".

© NASA

Об этом сообщила пресс-служба Университета штата Мэриленд (UMBC).

"Мы объединили гравиметрические и топографические данные, полученные "Магелланом", что позволило нам раскрыть подповерхностные тектонические процессы, которые прямо сейчас меняют облик поверхности Венеры. Следы этих процессов, так называемые венерианские венцы, на настоящий день отсутствуют на нашей планете, однако они могли существовать на Земле до того, как на ней запустилась тектоника плит", - пояснил научный сотрудник UMBC Гаэль Кашоли, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечают в пресс-службе, планетологов уже много десятилетий интересует то, почему Венера, несмотря на схожие с Землей размеры, химический состав и солнечную освещенность, превратилась в "адский" мир с токсичной и раскаленной атмосферой. Одной из причин этого традиционно считается то, что на Венере отсутствует аналог земных тектонических процессов, непрерывно обновляющих ее поверхность.

Три года назад эта гипотеза начала подвергаться сомнению после обнаружения следов недавних извержений вулканов на Венере, а также возможных примеров тектонического "растяжения" отложений у их подножий. Дальнейшей проверке этих альтернативных теорий пока мешает то, что за последние два десятилетия к Венере не был отправлен ни один космический аппарат с мощным радаром, способным получать снимки ее поверхности и получать высококачественные геологические данные.

Новые признаки тектонической активности

Планетологи обошли эту проблему благодаря использованию архивных данных с зонда "Магеллан", изучавшего вторую планету Солнечной системы с мая 1989 года по октябрь 1994 года, и трехмерных моделей Венеры, описывающих устройство и эволюцию ее поверхности и недр. Используя эти модели, ученые просчитали то, как должна выглядеть поверхность Венеры при наличии и отсутствии тектонических процессов, и сравнили результаты этих расчетов со снимками и данными с "Магеллана".

Это сопоставление указало на то, что сразу пять десятков так называемых венерианских венцов - наборов из кольцевых борозд и возвышений диаметром в 150-600 км - возникли в результате поднятия горячих потоков материи магмы к поверхности Венеры и одновременного погружения пород ее коры вглубь недр планеты. При этом ученые не исключают того, что в остальных 23 изученных ими венцах также есть признаки тектонической активности, которые не удалось обнаружить из-за низкого разрешения данных с "Магеллана".

Данные структуры, а также четыре сотни других венерианских венцов, могут быть более детально изучены в рамках запланированной межпланетной миссии VERITAS, которую НАСА планирует отправить к Венере в 2031 году. Их изучение поможет понять, насколько распространена тектоническая активность на второй планете Солнечной системы и затрагивает ли она всю поверхность Венеры, подытожили планетологи.