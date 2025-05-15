В Японии создали чип для улучшения связи на малых спутниках

Группа ученых из Института науки и технологии в Токио разработала беспроводной чип для малых спутников, который способен принимать два типа сигналов одновременно. Это решение может серьезно повлиять на развитие спутниковой связи, особенно в труднодоступных регионах.

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Современные спутники используют электромагнитные волны, в том числе круговую поляризацию — сигналы, вращающиеся по спирали. Однако малые спутники, весом от 10 до 100 килограммов, раньше могли обрабатывать только один из типов — либо с правым, либо с левым вращением. Новый чип позволяет работать с обоими, что ранее было возможно только на более тяжелых и мощных спутниках.

Технология основана на специальной схеме, называемой квадратно-гибридным делителем, которая разделяет сигнал и определяет его тип поляризации. Это увеличивает гибкость связи и позволяет одновременно управлять большим числом направленных лучей, что особенно важно при росте спроса на быстрый интернет в отдаленных районах.

Чип был создан с использованием стандартной технологии CMOS, которая обеспечивает низкое энергопотребление и компактные размеры, что важно для массового производства. Испытания устройства подтвердили его работоспособность в условиях, приближенных к реальным.

Разработка может стать шагом вперед в обеспечении глобального подключения, особенно в рамках систем вроде Starlink, работающих на высокочастотном диапазоне Ka-диапазона.