Ученые объяснили феномен «светящихся» кабанов в Чернобыле

Ученые установили, что причина высокого уровня радиоактивности у диких кабанов, обитающих в Чернобыле, заключается не только в аварии на АЭС в 1986 году, но и в ядерных испытаниях середины ХХ века.

© Unsplash

Исследования показали, что содержание радиоактивного цезия-137 в мясе кабанов с начала 1990-х практически не снизилось, несмотря на ожидаемый спад, связанный с 30-летним периодом его полураспада. В связи с этим ученые из университетов Вены и Ганновера приступили к более глубокому анализу.

С помощью масс-спектрометрии специалисты обнаружили в тканях животных цезий-137 и цезий-135 (последний отличается длительным периодом полураспада и сложностью выявления стандартными методами). Высокоточные приборы показали, что источник изотопа не связан с Чернобыльской катастрофой.

Профессор радиационной экологии Георг Штайнхаузер отметил, что цезий-135 попал в окружающую среду в результате атмосферных ядерных испытаний 1950–1960-х годов. Изотоп закрепился в почвах и грибах, которые входят в рацион диких кабанов, сообщает портал IflScience.

В зоне Чернобыльской АЭС ученые обнаружили мутировавшие виды животных. При этом привычные индивиды изменились не только внешне, но и выработали устойчивость к радиации.