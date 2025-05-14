Летящий к Юпитеру аппарат «на сдачу» сделал тепловой портрет Марса

Космический зонд NASA Europa Clipper, направляющийся к ледяному спутнику Юпитера Европе, сделал уникальный тепловой снимок Марса во время гравитационного маневра. Об этом сообщает Space.com.

© Ferra.ru

Пролетев всего в 884 км над поверхностью Красной планеты, зонд использовал гравитацию Марса, чтобы скорректировать траекторию и сэкономить топливо на своем пути к Юпитеру. Снимок, сделанный с помощью инфракрасной камеры E-THEMIS, показывает тепловую карту Марса. Этот тест позволил ученым проверить работу инструмента, который в 2030 году будет искать следы геологической активности на Европе.

E-THEMIS фиксирует инфракрасное излучение, то есть тепло, что поможет выявить горячие точки, указывающие на возможные подледные океаны Европы.

Следующий гравитационный маневр ждет зонд у Земли в 2026 году, а прибытие к Юпитеру запланировано на апрель 2030 года.