Обнаружены следы разрушения Кордильерского ледникового щита

Австрийские ученые из Университета Инсбрука нашли на Аляске первые в своем роде свидетельства пульсаций талой воды Кордильерского ледникового щита, который покрывал Северную Америку 20 тыс. лет назад. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Geoscience (NatGeo).

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Во время экспедиции на отдаленный остров Принца Уэльского геологи обнаружили необычные пещерные отложения. В отличие от типичных известняковых образований, эти породы сохранили следы механического выветривания и не содержали органических остатков.

Применив передовой метод оптически стимулированной люминесценции (ОСЛ), команда установила возраст отложений — 17000–20000 лет.

«Пещера стала естественной капсулой времени, сохранившей свидетельства катастрофического таяния», — пояснили авторы открытия.

Анализ показал, что кварцевые песчинки в отложениях были принесены потоками талой воды с Кордильерского ледникового щита. Это первое прямое доказательство того, что пресная вода с ледника достигала суши, а не сразу попадала в океан.

Открытие подтверждает гипотезу о каскадном эффекте изменения климата, согласно которой таяние щита началось в северо-восточной части Тихого океана. Затем последовали разрушения в Северной Атлантике, что нарушило океанические течения и ускорило глобальное потепление.

Исследование продемонстрировало, как даже небольшие изменения в поступлении пресной воды могут нарушить хрупкий баланс климатической системы.