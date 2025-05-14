Эксперт назвал вспышку на Солнце 13 мая самой сильной в этом году

Аксинья Кравченко

Произошедшая 13 мая вспышка на Солнце максимального класса X является самой сильной в 2025 году. Об этом «Известиям» сообщил руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

Эксперт назвал вспышку на Солнце 13 мая самой сильной в этом году
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Он отметил, что специалисты наблюдали сразу серию вспышек, которые на данный момент локализованы на краю Солнца и на довольно большом удалении от Земли.

«Если последствия — геомагнитные бури — подтвердятся, то, предварительно, они будут в пятницу. Но только если подтвердятся», — сказал Богачев.

По его словам, шансы на то, что они достигнут Земли составляют 10%, но информация о них появится позже, поскольку необходимы дополнительные данные.

Говоря о снижении солнечной активности, Богачев указал, что оно будет длиться около двух или трех лет. В течение всего этого времени риски новых вспышек сохранятся, заключил он.

Ранее сообщалось, что на Солнце произошла первая за полтора месяца сильная вспышка. Она получила высший класс X1.2.

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