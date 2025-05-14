Эксперт назвал вспышку на Солнце 13 мая самой сильной в этом году

Произошедшая 13 мая вспышка на Солнце максимального класса X является самой сильной в 2025 году. Об этом «Известиям» сообщил руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

Он отметил, что специалисты наблюдали сразу серию вспышек, которые на данный момент локализованы на краю Солнца и на довольно большом удалении от Земли.

«Если последствия — геомагнитные бури — подтвердятся, то, предварительно, они будут в пятницу. Но только если подтвердятся», — сказал Богачев.

По его словам, шансы на то, что они достигнут Земли составляют 10%, но информация о них появится позже, поскольку необходимы дополнительные данные.

Говоря о снижении солнечной активности, Богачев указал, что оно будет длиться около двух или трех лет. В течение всего этого времени риски новых вспышек сохранятся, заключил он.

Ранее сообщалось, что на Солнце произошла первая за полтора месяца сильная вспышка. Она получила высший класс X1.2.