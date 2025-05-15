AMD выпустит ARM-процессоры для ноутбуков Microsoft Surface

AMD работает над новыми процессорами на архитектуре ARM под кодовым названием «Sound Wave», которые появятся в ноутбуках Microsoft Surface в 2026 году. Эта разработка станет ответом на успех ARM-чипов Qualcomm и позволит AMD конкурировать в сегменте энергоэффективных решений.

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Процессоры «Sound Wave» будут производиться по 3-нанометровому техпроцессу TSMC и включат графический модуль RDNA 3.5. Они ориентированы на конкуренцию с будущими чипами NVIDIA для ПК с искусственным интеллектом (ИИ), которые также используют ARM. AMD уже имеет линейку процессоров x86, например, Strix Halo, для мобильных устройств, но выход на рынок ARM позволит компании предложить клиентам более широкий выбор.

Платформа Windows на ARM активно развивается благодаря чипам Qualcomm, которые получили широкое признание. Внедрение AMD в этот сегмент может еще больше укрепить позиции ARM в ноутбуках. Интересно, что это не первая попытка AMD работать с ARM: в 2014 году компания запускала проект Skybridge, который должен был объединить x86 и ARM, но он был отменен из-за экономических и рыночных факторов.