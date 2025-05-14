Астрономы нашли способ сравнивать планеты-близнецы в двойных звездных системах

Американские ученые из Йельского университета разработали новый метод поиска и изучения планет в двойных звездных системах. Их работа предлагает стратегию обнаружения планет-«двойников» — миров, сформировавшихся в одинаковых условиях вокруг парных звезд. Исследование опубликовано в научном издании The Astrophysical Journal Letters (TAJL).

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Астрономы обратили внимание на двойные звездные системы, видимые с ребра, где обе звезды и их возможные планеты вращаются в одной плоскости. Такое расположение позволяет сравнивать планеты, как врачи изучают близнецов, чтобы понять влияние генетики и среды.

«Это беспрецедентная возможность исследовать, насколько предсказуемо формирование планет», — объяснила ведущий автор исследования Малена Райс.

В более ранней работе Райс обнаружила, что в таких системах звезда-компаньон стабилизирует орбиты планет, потенциально создавая благоприятные условия для жизни.

Команда проанализировала данные космического телескопа Gaia и выделила около 600 двойных систем, видимых с ребра. В таких системах колебания звезд усиливают сигналы, облегчая обнаружение планет.

Исследование открывает новые горизонты для охотников за экзопланетами, указывая конкретные области неба, где стоит искать планеты-«близнецы». В будущем это может пролить свет на то, как часто во Вселенной возникают условия, подходящие для жизни.