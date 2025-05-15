В Австралии обнаружили отпечатки древнего ящера

Австралийские и европейские палеонтологи обнаружили в отложениях каменноугольного периода, сформировавшихся на территории современной Австралии 355 млн лет назад, пока самые древние следы сухопутного четвероногого позвоночного существа, предположительно оставленные древним ящером-завропсидом.

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Об этом сообщила пресс-служба шведского Университета Уппсалы.

"Когти были у всех ранних амниотов (общих предков рептилий, птиц и млекопитающих), тогда как у амфибий и других древних четвероногих они отсутствовали. Присутствие следов подобных когтей в обнаруженных нами следах, а также сама форма этих отпечатков, говорит в пользу того, что они были оставлены самыми примитивными рептилиями", - пояснил профессор Университета Уппсалы (Швеция) Пер Альберг, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечают, точное время и история появления четвероногих животных пока остаются загадкой для палеонтологов. Это связано с тем, что на время появления переходных форм между четвероногими и рыбами, около 370-350 млн. лет назад, приходится так называемый "провал Ромера". Он заключается в том, что останки первых амфибий и "рыбо-животных" по пока непонятным для нас причинам, не сохранились в породах девонского и каменноугольного периода.

По этой причине нам известны лишь единицы причудливых животных этой эпохи, в том числе примитивные амфибии педерпес, уотчерия и акантостега, а также рыба-тиктаалик. Их останки были открыты в основном в последние десять лет благодаря раскопкам на севере Канады. Пока ученые не могут точно сказать, где жили ли эти примитивные четвероногие, чем они питались и какую роль они могли играть в древних экосистемах.

Европейские и австралийские палеонтологи сделали большой шаг к заполнению этого "провала" при проведении раскопок на территории центральных регионов австралийского штата Виктория, где залегают породы, сформировавшиеся в самом начале каменноугольного периода. В этих отложениях песчаника исследователи обнаружили набор следов лап двух разных четвероногих существ, сравнимых по размерам с варанами и обладавших тремя или четырьмя пальцами, оснащенными длинными когтями.

Как отмечают палеонтологи, открытие этих следов отодвигает время появления первых сухопутных четвероногих позвоночных живых существ на 30-40 млн лет прошлое, на конец девонской эры или начало каменноугольного периода, когда на Земле предположительно только начали появляться тиктааликии прочие переходные формы между рыбами и четвероногими. Это радикально меняет представления ученых о том, как эволюционировали первые обитатели суши, подытожили палеонтологи.