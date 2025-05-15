Созданы «чернила», ускоряющие регенерацию колоний кораллов в 20 раз

Исследователи из США и Италии разработали своеобразные "чернила" на базе наночастиц и полимеров природного происхождения, имитирующие условия среды здоровых коралловых рифов и привлекающие внимание личинок полипов.

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Данный состав в 20 раз ускорил процесс регенерации колоний кораллов, пишут исследователи в статье в научном журнале Trends in Biotechnology.

"В последние годы наши коллеги пытаются восстанавливать коралловые рифы, используя личинок полипов, выращенных в лабораторных условиях. Все они обладают идентичным геномом, из-за чего волны жары или вспышки болезней уничтожат всю популяцию подобных кораллов. По этой причине идеальным было бы ускорение природного роста колоний этих полипов", - пояснил научный сотрудник Университета Калифорнии в Сан-Диего (США) Дэниел Вангпразерт, чьи слова приводит пресс-служба журнала.

Исследователи уже много лет работают над созданием технологий, позволяющих ускорить процесс естественной регенерации коралловых рифов и порождающих их колоний полипов. В последние несколько десятилетий численность этих беспозвоночных резко снизилась у берегов Австралии, в Карибском и Красном море, а также в других регионах Мирового океана в результате волн жары, вспышек болезней и деятельности человека.

Как объясняют исследователи, одним из главных препятствий для восстановления популяций кораллов выступает то, что личинки этих беспозвоночных крайне неохотно колонизируют полностью разрушенные коралловые рифы, откуда исчезли все их типичные обитатели. Ученые предположили, что эту проблему можно решить путем создания материала, который будет привлекать личинок кораллов при помощи химических сигналов, которые вырабатывают полипы, а также водоросли-кораллины, часто встречающиеся на территориях рифов.

Руководствуясь этой идеей, ученые проанализировали состав молекул, выбрасываемых в воду представителями флоры и фауны коралловых рифов, выделили наиболее важные из них и "упаковали" их в наночастицы из кремнезема, постепенно выделяющие эти вещества в окружающую среду. Эти наноструктуры исследователи внедрили в краску на базе гидрогеля, которую можно легко наносить на камни, дно моря и другие элементы погибших рифов.

Последующие проверки этого красителя у берегов Гавайских островов показали, что разработка Вангпразерта и его коллег ускорила рост колоний кораллов вида Montipora capitata примерно в два десятка раз. Это позволяет надеяться на то, что данный наноматериал позволит экологам быстро восстановить популяции кораллов в тех регионах морей Земли, где они недавно исчезли в результате перемен климата или деятельности человека.

Кораллы и климат

Как предполагают исследователи, примерно 20% коралловых рифов и прочих колоний полипов, в том числе австралийский Большой Барьерный риф, могут полностью исчезнуть уже в этом веке. Схожие процессы уже начали происходить среди кораллов и морских ежей, обитающих в Красном море у берегов Израиля и сопредельных с ним стран, что связано не только с негативным действием высоких температур воды, но и распространением новых болезней.