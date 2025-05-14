Впервые найдены окаменелости живых тропических  деревьев

Работающие на территории Брунея палеонтологи совершили неожиданное открытие - они обнаружили окаменелости гигантского дерева Dryobalanops rappa. Уникальность открытия заключается в том, что деревья этого вымирающего вида растут в тропических лесах и в наши дни.

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Окаменелости были найдены на острове Борнео, пишет Sci News. Тем самым в руки палеонтологов попало первое ископаемое свидетельство существования в древности ныне живого, но исчезающего вида тропических деревьев.

Dryobalanops rappa местные жители называют капур-пайя. Это очень высокое дерево, которое встречается в богатых углеродом торфяниках Борнео. Ученые нашли ископаемые листья этого вида, возраст которых составляет около 2 миллионов лет. Найдены они были в районе Тутонг, в той части острова Борнео, которая принадлежит Брунею.

"Это открытие открывает редкую возможность заглянуть в древнюю историю влажных тропических лесов Азии, - говорит ведущий автор исследования Тэнсян Ван из Университета штата Пенсильвания. - Теперь у нас есть ископаемые доказательства того, что этот великолепный вид деревьев на протяжении миллионов лет был доминирующей частью лесов Борнео, что подчеркивает его экологическую значимость и необходимость защиты его оставшихся мест обитания".

Идентифицировать окаменелости палеонтологам удалось, проанализировав микроскопические особенности сохранившихся листовых кутикул. Сопоставительный анализ показал, что листья возрастом 2 миллиона лет полностью соответствуют современным листьям вида Dryobalanops rappa, вплоть до мельчайших клеток.