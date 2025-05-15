Новый геймерский смартфон Infinix получит встроенные «курки»

Infinix готовится представить новый геймерский смартфон GT 30 Pro. Главной особенностью будущей модели станут интегрированные в корпус «курки», которые сделают получение игрового опыта более комфортным и естественным. Об этом сообщает издание GizmoChina.

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В отличие от решений, требующих внешних аксессуаров, Infinix встроила сенсорные емкостные кнопки прямо в рамку корпуса. Это обещает высокую скорость реакции и точность нажатий, что критически важно в динамичных играх жанров FPS или MOBA.

Пользователи смогут назначать на эти элементы управления различные действия в играх – прицеливание, стрельбу, прыжок – для более гибкой настройки. Упоминается и потенциальная поддержка макросов, позволяющих выполнять сложные комбинации одним нажатием. Интересно, что эти «курки» могут выполнять двойную функцию: помимо игр, их можно будет использовать для запуска приложений, переключения музыкальных треков или съемки фото.

Внешне GT 30 Pro получит «кибермеханический» дизайн задней панели с системой подсветки Mechanical Light Waves. Эта подсветка сможет отображать более 20 различных эффектов и реагировать на 14 типов событий, включая входящие звонки, победы в играх, статус зарядки и воспроизведение музыки.

Предполагается, что смартфон будет доступен в трех цветовых вариантах: от сдержанных дизайнов с мягкими оттенками до полноценных RGB-решений, ориентированных на хардкорных геймеров.

Презентация Infinix GT 30 Pro состоится в этом месяце. Вместе с ним бренд представит и другие устройства из экосистемы GT Verse, такие как планшет Infinix XPad GT, беспроводные наушники GT Buds и ZClip, а также внешний аккумулятор GT.