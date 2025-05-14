В США рассекретили документы о том, что происходит с человеком после смерти

По данным издания "Потокмедиа", в открытом доступе оказался доклад Министерства обороны США, в котором представлены подробности о посмертном опыте человека.

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Ранее, вплоть до 1980-х годов, эти материалы были строго конфиденциальными. Основной вывод исследователей заключается в том, что после прекращения физической жизни сознание и память индивидуума сохраняются. Следовательно, личность трансформируется, переходя в "другое" измерение существования. К такому заключению ученые пришли, проанализировав данные, собранные экспертами из штата Вирджиния.

Эксперты провели масштабное исследование, направленное на изменение состояния сознания и "избавление от физических ограничений". Полученные результаты оказались поразительными. Было установлено, что после смерти человек сохраняет как память, так и сознание, переходя в иную форму энергии.