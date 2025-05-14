Стало известно о выходе революционного iPhone в честь 20-летнего юбилея

Apple приступила к разработке iPhone 2027 года, запуск которого приурочен к 20-летию смартфонов бренда. Устройство предложит ряд нововведений, способных повлиять на всю индустрию, сообщает портал MacRumors со ссылкой на южнокорейское издание ETNews.

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Согласно источнику, Apple намерена внедрить дисплей, изогнутый с четырех сторон, а также полностью отказаться от вырезов и отверстий на передней панели. Фронтальная камера и сенсоры Face ID будут интегрированы под экран, что обеспечит полностью «безрамочный» дизайн.

Подобные технологии уже применяются некоторыми производителями Android-смартфонов, однако Apple традиционно внедряет инновации после их освоения.

Среди других изменений значится использование аккумуляторов нового поколения на базе чистого кремния. Такая архитектура позволяет заменить традиционный графит в аноде на кремний, что может существенно увеличить емкость батареи в тех же габаритах, повысить ее долговечность и устойчивость к перепадам температуры.

По словам аналитиков, Apple рассматривает модель 2027 года как флагманскую платформу для внедрения передовых решений, делая ставку не на скорость, а на качество интеграции технологий.