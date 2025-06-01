Какие овощи помогут человечеству пережить апокалипсис?

В случае глобальной катастрофы, способной привести к ядерной зиме, миллионы людей могут умереть от голода. Но теперь ученые выяснили, какие сельскохозяйственные культуры могут процветать даже в таких обстоятельствах, и, в теории, прокормить целый город. Портал livescience.com рассказал о новом исследовании.

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Из-за того, что мир пребывает в крайне нестабильном состоянии, ученые чаще рассматривают самые плачевные сценарии и пытаются рассчитать, какие экстренные меры помогут человечеству спастись. Так, авторы свежей научной работы, опубликованной в журнале PLOS One, попытались придумать, как популяция города среднего размера может выжить с помощью сельского хозяйства в случае глобальной катастрофы.

Исследование поставило два вопроса: что выращивать в черте города и за его пределами при нормальной климатической обстановке, и что выращивать в случае ядерной зимы. По мнению авторов работы, оптимальной культурой будет самый обычный горох. Он хорошо растет в городских условиях и насыщен протеином, а также не требует много земли для культивации.

Проблема в том, что растения гороха уязвимы к заморозкам. В случае ядерной зимы, которую может вызвать ядерная война, извержение супервулкана или падение большого астероида, солнечный свет будет заблокирован облаком сажи и пыли в атмосфере. А это, в свою очередь, приведет к падению глобальной температуры и осложнит фотосинтез для растений.

В этом сценарии для выживания лучше подойдет комбинация шпината и сладкой свеклы. По крайней мере, к такому выводу ученых привел мета-анализ сельскохозяйственных исследований в городских условиях, показавший, какой урожай приносят разные культуры в городах мира. Например, горох выбивается в лидеры при нормальной температуре благодаря тому, что он требует всего 292 квадратных метра земли для удовлетворения калорийных потребностей одного человека в течение года. А сочетание шпината и свеклы потребует 777 метров — почти в три раза больше.

Хотя в качестве образцового города авторы выбрали Палмерстон-Норт в Новой Зеландии, результаты исследования применимы к похожим городам и в других точках планеты. Его популяция насчитывает 90 000 человек, плюс он не имеет выхода к морю, как и многие другие поселения подобного типа.

Для того, чтобы выяснить площадь доступной для выращивания земли, ученые использовали фотографии Google. Предсказуемо, городских лужаек, задних дворов и парков не хватит, чтобы прокормить город целиком — доступная земля в городских пределах обеспечит пищей лишь 20% жителей (16% в условиях ядерной зимы).

Чтобы масштабировать культивацию, придется также освоить землю и за чертой города. В случае Палмерстон-Норт понадобится 1 140 гектаров, не учитывая 110 гектаров, отведенных под рапс, который предстоит конвертировать в биодизельное топливо для тракторов и прочих машин. Если говорить конкретно о земле за чертой города, то идеальной культурой для нормального климата будет картофель, а для ядерной зимы — сочетание овса (97%) и моркови (3%), потому что они хорошо выдерживают заморозки.

При этом авторы научной работы отмечают, что стоит учитывать ряд неизвестных факторов, способных повлиять на урожай. Один из важнейших — качество почвы, т.к. земля низкого качества приведет к снижению урожайности. К тому же, теоретические расчеты исследователей отталкиваются от сценария, в котором системы водоснабжения работают в нормальном режиме. При глобальной катастрофе с этим наверняка возникнут проблемы. Не говоря уже о том, что людям тяжело будет круглый год питаться одним горохом.