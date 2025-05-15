Обнаружен опасный космический «хищник»

Международная команда астрономов при помощи наблюдений космического телескопа Хаббла обнаружили огромную сверхмассивную черную дыру, которая дрейфует внутри галактики. Найти ее удалось только с помощью метода гравитационного линзирования.

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Как пишет Phys.org, открытый объект астрономы называют "космические челюсти", поскольку он мог бы украсить собой научно-фантастический фильм. Структура находится на расстоянии 600 миллионов световых лет от Земли. Она ведет себя как невидимый монстр, который поглощает любую приблизившуюся к ней звезду. Ее жертвой может стать практически любая звезда, поскольку черная дыра оказалась блуждающей - она дрейфует в межзвездном пространстве.

Обнаружить ее удалось едва ли не случайно. Сначала приборы зафиксировали так называемое событие приливного разрушения (TDE). Заключалось оно в том, что некая звезда была разорвана на части. Излучение, образовавшееся при этом событии, и было поймано приборами космического телескопа Хаббла.

Изучив его характеристики, астрономы пришли к выводу, что звезду поглотила огромная черная дыра. Описанное событие приливного излучения получило название AT2024tvd. Оно позволило астрономам определить местоположение блуждающей сверхмассивной черной дыры, для чего использовались данные не только космического телескопа Хаббла, но и космической рентгеновской обсерватории "Чандра" и наземного телескопа NRAO Very Large Array.

В совокупности наблюдения показали, что черная дыра смещена относительно центра галактики, хотя, как правило, черные дыры располагаются в центрах своих галактик. Обнаруженная черная дыра, масса которой в 1 миллион раз превосходит массу нашего Солнца, не находится точно в центре своей галактики, а активно поглощает окружающий материал. И это первый подобный объект за всю историю наблюдений.

Еще более любопытным оказалось то, что черная дыра в центре указанной галактики все же имеется. Она тоже квалифицирована как сверхмассивная, поскольку ее масса в 100 миллионов раз превышает массу Солнца. Данные телескопа Хаббла показали, что две черные дыры разделяет совсем небольшое по космическим меркам расстояние - 2600 световых лет.