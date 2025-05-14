Новый дрон от DJI: Mavic 4 Pro с рекордной дальностью управления и улучшенной безопасностью

Производитель квадрокоптеров DJI представил дрон Mavic 4 Pro. Как сообщает GizmoChina, одним из новшеств является 360-градусный стабилизатор Infinity, способный вращать камеру и снимать под необычными углами.

Дрон представляет собой новое поколение серии Pro. Mavic 4 Pro оснащен сразу тремя камерами: основной на 100 Мп с крупным сенсором и регулируемой диафрагмой, телефото на 48 Мп и длиннофокусной на 50 Мп. Все модули поддерживают режимы съемки 4К/60 и 4K/120, а основная может снимать в разрешении 6К/60 с динамическим диапазоном до 16 стопов.

Новый беспилотник может летать на скорости до 90 км/ч, а батареи на 95 Вт*ч хватает до 51 минуты полета. Радиус управления вырос до 41 км, причем до 30 км сохраняется возможность получать HDR-сигнал. Дрон имеет усиленные системы безопасности — шесть камер и два процессора, которые способны работать даже в условиях слабой освещенности. Mavic 4 Pro способен уклоняться от препятствий на скорости до 65 км/ч и возвращаться к месту запуска без сигнала GPS.

Продажи новой модели уже стартовали. Базовый комплект стоит 2,1 тысячи евро (почти 190 тысяч рублей) — в него входит дрон с 64 Гб памяти, аккумулятор и пульт. Более дорогой комплект, за 2,7 тысячи евро (243 тысячи рублей) включает в себя зарядку, дополнительные батареи и сумку. Наилучшая версия, DJI Mavic 4 Pro Creator Combo обойдётся более чем в 3,5 тысячи евро (почти 319 тысяч рублей). В неё входит пульт RC Pro 2 с экраном на 7 дюймов, 512 ГБ встроенной памяти и мощный блок питания на 240 Вт.